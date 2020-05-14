Украинцев ждут два перерасчета пенсии

В этом году в Украине запланировали провести три индексации пенсий. Фото: pixabay.com

В этом году в Украине запланировали провести три индексации пенсий. Это связано с изменением размера прожиточного минимума. Первая индексация началась с 1 мая, и она коснулась 8 млн украинских пенсионеров. Однако не все пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в мае.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью изданию "Зеркало недели".

"В мае уже проводится индексация пенсии на 11% для 6,9 миллиона пенсионеров. Есть такие категории пенсионеров, которые не подпадают под индексацию в мае. Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за счет Пенсионного фонда", - отметила Лазебная.

С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2118 гривен, а пенсия до 1712, что на 74 гривни больше по сравнению с предыдущим показателем.

В декабре пенсионеров ждет еще одно повышение. Минималка вырастет на 57 гривен и достигнет 1769 гривен.

Кроме этого, каждый пенсионер, который имеет стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получит за каждый "лишний" год 1% надбавки от минималки (это по 16,38 грн за год). С 1 июля 2020 года надбавка составит 17,12 грн за год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо открыть непродовольственные рынки - Зеленский

По словам Лазебной "недопустимо, когда индексация пенсий не касается некоторых категорий пенсионеров".

"Может, вы помните, были специальные пенсионные программы, по которым работники платили повышенный взнос на уровне 5% от зарплаты. Люди заработали на пенсию. А потом им сказали, что все переходят на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Но, по старой программе, у этих категорий пенсия была выше. Они не перешли. И теперь индексация таким пенсионерам может осуществляться только по страховому закону. Я считаю это несправедливым выборочным подходом. Хотя бы на инфляцию нужно индексировать их пенсии", - сказала Лазебная.

Индексация пенсий, состоявшаяся в Украине с 1 мая, оказалась ничтожно маленькой, а миллионы пенсионеров и вовсе ее не получили. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.