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Украинцев заставляют платить за газ, который не потребляли

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Украинцев заставляют платить за газ, который не потребляли
В прошлом году осенью украинцы также получали платежки с долгами в несколько тысяч гривен за период с 1 декабря 2015-го по 30 сентября 2018 года. Фото: ostroh.info

Облгазы угрожают прекратить газоснабжение потребителям из-за долгов, возникших из-за доначисления с использованием коэффициентов.

"Доначисление - противозаконны. Бытовые потребители, которые получают доначисления с использованием коэффициентов корректировки показателей счетчиков с целью согласования их со стандартными условиями, не должны ничего платить кроме тарифа на распределение газа", - объясняет энергетический эксперт Мария Яковлева, пишет Обозреватель.

В прошлом году осенью украинцы также получали платежки с долгами в несколько тысяч гривен за период с 1 декабря 2015-го по 30 сентября 2018 года. В счетах были приведены объемы газа, согласованные со стандартными условиями с помощью коэффициентов корректировки показателей счетчиков.

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Тогда Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительных систем делать доначисления. Но потребители и дальше получают такие платежки. Облгазы объясняют, что НКРЭКУ включила к тарифам недостаточно средств на компенсацию потерь из-за отсутствия согласования потребленных объемов со стандартными условиями.

Показатели счетчика расположенного на улице и в помещении отличаются. Поэтому в 2004-м Минтопэнерго ввел методику согласования объема газа со стандартными условиями. Кроме того, для различных областей ввели помесячные корректирующие коэффициенты. Правда методику не использовались до 2015-го, пока не ввели новый рынок газа. Она до сих пор не действует для бытовых потребителей.

Через физические свойства газа зимой он сжимается, летом - расширяется. Поэтому объемы потребленного газа решили согласовывать со стандартными условиями с помощью коэффициентов. Так, украинцы ежегодно потребляют более 11 млрд куб. м газа. 80% от этого объема - в холодное время года. Потребленный газ учитывается бытовыми приборами без согласования со стандартными условиями. Поэтому домохозяйства не оплачивают потери газа - это примерно 500 млн "кубов" в год.

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16
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