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понедельник, 17 августа 2020 12:10

Украинцев предупредили о новой волне безработицы

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Украинцев предупредили о новой волне безработицы
Из-за новой волны карантина количество вакансий может уменьшиться. Фото: pexels.com

Если в Украине возобновят жесткий карантин, безработица вырастет.

"Вместе с тем в Украине пока остается часть трудовых мигрантов, которые в начале карантина вернулись домой и до сих пор не могут найти работу. Через коронавирус отток рабочей силы серьезно уменьшился", - говорит директор Федерации работодателей Руслан Ильичев, пишет Униан.

На украинском рынке труда выросла конкуренция.

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"Если в начале года количество резюме составляла 6-8 на одну вакансию, то сейчас она в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию. Людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого нужно больше времени, больше пройти собеседований", - объясняет Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра grc.ua.

По ее словам, через новую волну карантина пострадает бизнес. Количество вакансий может уменьшиться.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился, ведь много компаний понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.

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