Украинцев предупредили о массовых проверках

Если человек незаконно получал деньги из бюджета, его обяжут вернуть средства. Фото: Mind.ua

Украинцев, которые получают пенсии, субсидии, стипендии или любые льготы из бюджета, проверят в 3 этапа. Тем, кто нарушил правила, придется вернуть деньги в бюджет.

Законопроект зарегистрировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Украинцев будут проверять с помощью автоматической базы. Чиновники смогут получить информацию даже об остатке средств на банковском счете льготника, пишет Обозреватель.

В реестре на каждого льготника, пенсионера, студента создадут анкету. В то же время личные данные будут защищены. За передачу их третьим лицам придется нести ответственность по закону.

Подобные реестры уже существуют. Например, реестр субсидиантов. Разница в том, что теперь его расширят. Туда внесут информацию обо всех, кто желает получать помощь от государства. В анкете будет указана фамилия, имя, отчество человека, место и дата рождения, место регистрации и фактического проживания, наличие авто и недвижимости, данные о банковских счетах.

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Людей будут проверять в 3 этапа. Первый будет проводить орган, к которому обратились за выплатой. Например, управление соцзащиты. Второй продолжаться до тех пор, пока получаете деньги от государства. Например, если сделаете покупку стоимостью от 50 тыс. грн, то потеряете субсидию. На третьем этапе государство будет проверять тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, трудоустроились и перестали получать пособие по безработице.

Если человек незаконно получал деньги из бюджета, его обяжут вернуть средства. Те, кто будут не согласны с этим решением, могут обратиться в суд.

Подобный законопроект разрабатывал прошлое правительство. Тогда не хватило политической воли.

В Украине с 1 июля выросли социальные выплаты. Прожиточный минимум повысили на 83 грн. Сейчас он составляет 1936 грн.