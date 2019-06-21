Украинцам везут арбузы из-за рубежа

Арбуз из Узбекистана в опте стоит 20-22 грн/кг. Фото: basarabia.md

В Украине появились арбузы из Узбекистана. Их начали продавать раньше, чем отечественную продукцию.

В опте ягода из Узбекистана стоит 20-22 грн/кг, передает "Інфо-Шувар".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевые овощи и дорогая гречка: какими будут цены летом

В то же время украинские фермеры уже загружают арбузом первые фуры. В хозяйствах Херсонской області арбуз стоит 7-10 грн/кг.

Украинские арбузы на рынке появятся до конца недели.

В этом году эксперты ожидают большой урожай арбузов и дынь. Первые арбузы можно будет купить в конце июня по 10 грн за кг в Херсонской области, а дыни - по 25 грн за кг. В других областях ягода будет стоить 15-25 грн за кг, дыня по 30-35 грн за кг.