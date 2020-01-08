Украинцам вернут кредиты на жилье

Процент на ипотеку составит 14–15% годовых. Фото: finclub.net

В этом году в Украине может восстановиться ипотечное кредитование. Об этом говорит первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"2020-й должен стать годом возобновления ипотечного кредитования. Сегодня для банков цена гривневого ресурса составляет 8–9%, то есть можно говорить об ипотеке 14–15% годовых. Это наша задача на этот год, что даст толчок развитию экономики", – сказала Рожкова в интервью UATV.

Прошлый 2019 год Рожкова назвала супергодом для страны, отметив продолжающийся рост экономики и достижение цели по инфляции.

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По ее словам, учетная ставка будет снижаться. "После ее снижения в декабре до 13,5% банки отреагировали снижением ставок по депозитам. Это означает, что цена кредитного ресурса также снизится", – добавила она.

Она отметила, что Нацбанк снижает учетную ставку быстрее, чем планировал, и будет продолжать это делать. Банки уже отреагировали на это снижением ставок по депозитам.

В Нацбанке отмечали в июне прошлого года, что объемы ипотечного кредитования растут, но пока не могут заметно влиять на рынок жилой недвижимости. По оценкам участников рынка, на первичном рынке кредиты банков финансируют менее 7–8% сделок, на вторичном рынке эта доля еще ниже.