Украинцам упростили порядок предоставления субсидий

Также правительство упростило оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице. Фото: pixabay

Получение жилищной субсидии станет проще для украинцев, которые временно находятся за рубежом, унаследовали жилье или не имеют доходов.

О соответствующих решениях сообщают в Минсоцполитики.

Субсидию смогут получить:

- домохозяйства, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении;

- лица, находящиеся за рубежом в период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

- лица, которые обрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования;

- лица, не имеющие доходов и освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Также правительство упростило оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Средний размер начислений за месяц составляет около 1633 грн.

Если человек получил субсидию неправомерно, его обяжут вернуть деньги. Проверять доходы украинцев, которые хотят получать получают эти выплаты, будет Министерство финансов.