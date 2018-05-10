Украинцам стало выгоднее держать депозит

В Нацбанке отмечают, что темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению через существенный рост номинальных доходов украинцев. Фото: Деловая столица

В Украине для населения приостановили снижение ставок по гривневым депозитам.

Соответствующее решение - это ответ на жесткую монетарную политику Нацбанка. В течение последних 5 месяцев стоимость 12-месячных вкладов физлиц в гривне сохраняется на уровне 14,2%, сообщили в пресс-службе НБУ.

Кроме этого, в Украине продолжается медленное снижение ставок по валютным депозитам. Они достигли исторического минимума - стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0,3 п п, до 3,3% годовых.

Незначительно, до 15,5% годовых, выросли ставки корпорациям по гривневым кредитам. Ставки по кредитам населению увеличились на 0,4 п п. В январе-марте 2018-го объемы банковских вкладов населения выросли на 2% по фиксированному на начало года курса в 475 млрд грн.

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Гривневые депозиты увеличились на 3,2%, валютные - на 0,8% в долларовом эквиваленте.

В Нацбанке отмечают, что темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению через существенный рост номинальных доходов украинцев.

В то же время депозиты юрлиц сократились на 4,8% до 398 млрд грн. Прирост средств юрлиц на 3,8% в гривне был зафиксирован лишь в госбанках, кроме ПриватБанка. В иностранной валюте - в частных банках и ПриватБанке - на 6,7% и 1,3% в долларовом эквиваленте.

В Украине на депозиты физлиц приходится более 40% всего банковского фондирования.