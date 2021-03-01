Украинцам предлагают зарплаты от 120 тыс. грн: список вакансий

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Фото: pexels.com

Самую высокую зарплату в Укрине получают Front-End разработчики.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Самые высокие зарплаты платят в Киеве. В то же время работники IT-индустрии могут претендовать на зарплату в размере более 126 тыс. грн, говорится в данных rabota.ua.

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Среди самых высокооплачиваемых вакансий:

Senior Front-End developer - 126,5 тыс. грн;

Senior JavaScript developer - 110 750 грн;

DevOps Engineer - 85 тыс. грн;

Senior PHP Developer - 80 тыс. грн;

Middle Python developer - 65 тыс. грн.

Согласно данным статистики, за последние 3 года зарплаты в Украине в среднем росли на 17% в год. Несмотря на номинальный рост заработных плат, количество бедных украинцев увеличивается. Причинами называют высокий уровень безработицы, низкие заработные платы.

Работодатели приглашают в команды тренера по художественной гимнастике, медицинского представителя, который проводит видеовизиты, дизайнера интерьера, который выезжает только на замеры объекта.