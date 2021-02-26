Вакансии, которые неожиданно стали удаленными: кого ищут работодатели

Ранее указанные на указанных должностях нельзя было работать дистанционно. Фото: unsplash

Работодатели приглашают в команды тренера по художественной гимнастике, медицинского представителя, который проводит видеовизиты, дизайнера интерьера, который выезжает только на замеры объекта.

Подборку вакансий подготовили аналитики robota.ua.

Специалист по бронированию авиабилетов в Turkish Airlines

Международная авиакомпания приглашает специалиста в команду. На период карантина есть возможность работать дистанционно. Рассматривают кандидатов из Харькова. После окончания карантина планируется возвращение к работе в офис.

Медицинский представитель в PRO PHARMA

Фармацевтическая компания приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность медицинского представителя - Rx направление. Требования: высшее образование; опыт работы с клиентами будет преимуществом; развитые коммуникативные способности, умение работать с аудиторией, удерживать внимание собеседника; организованность, ответственность, нацеленность на результат; грамотная речь; способность к обучению, запоминанию большого объема информации.

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Тренер по художественной гимнастике в Serebrianska groupe

Сеть спортивных школ "Студия Серебрянских" приглашает тренера по художественной гимнастике для работы с детьми 5-10 лет. Вакансия удаленная, работа с любой точки мира. Обязательные требования к кандидатам: опыт работы с детьми от 2 лет; образование по специальности физическое воспитание, тренер, учитель физкультуры, фитнес, лечебная физкультура; наличие спортивного разряда для преподавателей гимнастики: МС, МСМК, ЗМС.

Дизайнер интерьера в Real

Компания, которая предоставляет полный комплекс услуг по ремонту, приглашает в команду. Требования: профильное образование - архитектура-дизайн; собственное портфолио; опыт самостоятельной и полной реализации проектов от создания планирования до исполнения всех чертежей - квартиры, дома, офисы; уверенный пользователь: 3D Max + Corona Render, Photoshop; AutoCAD; понимание клиента, его потребностей и умение создать проект в соответствии с ними; знание современных материалов; работоспособность и нацеленность на результат.

Бизнес-аналитик веб-проектов в DC Link

Компания - мультиканальный дистрибьютор высокотехнологичных решений с собственным производством, сервисной поддержкой и IT-проектов, приглашает в команду специалиста. Необходимые компетенции: опыт ведения проектов разработки веб-сайтов не менее 1 года; опыт работы с CMS; понимание жизненного цикла разработки сайтов; понимание принципов SEO и способов повышения поискового индекса Google; владения техническими навыками использования и разработки скриптов и стилей для Битрикс24.

В декабре 2020-го уволили 511,3 тыс. человек. Это на 236,4 тыс. или почти вдвое больше, чем трудоустроили.