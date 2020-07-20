Украинцам предлагают уплатить налог за зарплату " в конвертах"

Под налоговую амнистию подлежат доходы и активы, которые человек, получив или купив, не задекларировала pixabay.com

В Украине работают над законопроектом о налоговой амнистии. Хотят призвать украинцев задекларировать необлагаемые доходы и имущество. Председатель профильного комитета Даниил Гетманцев в интервью Лига.net рассказал, что будет в новом законопроекте, который подадут в Раду в ближайшее время.

Под налоговую амнистию подлежат доходы и активы, которые человек, получив или купив, не задекларировала. То есть, если все время ваша зарплата была "белая", то есть полностью официальная и вы при этом не получали деньги "в конверте", то вам нечего декларировать. Однако, если часть дохода вы получали "в конверте" или купили товар, недвижимость, машину, технику, не оплатив налоги по вашей инициативе или инициативе продавца, тогда налоговая амнистия для вас.

Поэтому под налоговую амнистию подпадают необлагаемые активы и доходы:

• зарплата в конверте;

* зарплата за рубежом без официального трудоустройства;

• корпоративные права;

• имущество;

• деньги на зарубежных счетах;

• другие доходы.

Что не подпадает под налоговую амнистию:

• незаконно полученные деньги;

• кражи;

• взятки.

К примеру, если чиновник хочет воспользоваться налоговой амнистией и обелить доходы, которые не указал в своей ежегодной декларации, то это будет считаться взяткой и караться уголовной ответственностью. А вот свои доходы к чиновничьей должности он отбелить может без проблем.

Налоговую амнистию могу ввести уже с 2021 и она будет добровольной. То есть только украинцы, которые захотят обелить свои доходы, активы и имущество, будут обращаться к этому инструменту.

Однако позже, вероятно, с 2022 декларирования могут сделать обязательным для всех. Гетманцев отметил, что это пока не актуально и поэтому сейчас важно начать с добровольного декларирования.

Лично я – сторонник всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно. Однако, мы пришли к выводу, что на данном этапе, мы должны начинать с пряника,

– сказал Гетманцев.

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Несмотря на название налоговая амнистия не означает автоматического "прощение" неуплаченных налогов. Задекларировав доходы или имущество, придется заплатить налог, хоть и значительно ниже, чем следовало бы.

Ставки налогообложения при налоговой амнистии:

• Деньги на банковском счете – 5%;

* Деньги и активы за рубежом-9%;

• Наличные в Украине – 18%;

• Корпоративные права в Украине или за рубежом – 0%.

Кроме того, предложат ставку в 2,5%, если человек согласится вложить "ваши" деньги в ОВГЗ (облигации внутригосударственной ссуды). Гетманцев говорит, что под это будет специальный выпуск от Минфина.

Амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения,

– говорит Гетманцев.

Кроме того, добавляет нардеп, декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском.

2020 года плата за каждый дополнительный квадрат недвижимости составляет 62,5 грн, 2021-го - до 70,8 грн за м2. Размер налога привязан к площади жилья. Платить за квартиру в 60 квадратов и дом до 120 - не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог.