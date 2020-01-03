Украинцам пообещали "вторую" пенсию

Индексацию пенсий украинцев проведут в марте 2020-го. После этого экспериментально запустят "вторую" пенсию. Фото: РБК-Україна

В Украине планируют запустить программу "Вторая пенсия". Тогда люди смогут самостоятельно делать накопления к основной пенсии.

"Стараемся найти источник и ресурс, чтобы запустить в собственность каждого человека его личные накопления. Это система, при которой фактически будет существовать обязательное накопление к пенсии. Человек будет откладывать столько, сколько захочет, может быть и 0%. А работодатель за свой счет будет докладывать по формуле "сколько откладывает человек плюс 1% от зарплаты", - объясняет глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, пишет "Інтерфакс-Україна".

По ее словам, это не классический второй уровень пенсионного обеспечения.

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"Мы находимся в достаточно уникальной ситуации: пропорция 1 работник на 1 пенсионера. Кроме того, наш народ очень свободолюбивый и заставить его отчислять 2% на пенсию очень трудно или невозможно", - говорит Третьякова.

По ее словам, индексацию пенсий проведут в марте 2020-го. После этого экспериментально запустят "вторую" пенсию.

В Украине в декабре 2019-го пенсию повысили 5,8 млн пенсионеров. Из-за роста прожиточного минимума людям к пенсии в среднем прибавили 41,25 грн, передает пресс-служба Пенсионного фонда.