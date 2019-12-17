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вторник, 17 декабря 2019 16:22

Какую прибавку к пенсии получили украинцы в декабре

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В Украине в декабре пенсию повысили 5,8 млн пенсионеров.

Из-за роста прожиточного минимума людям к пенсии в среднем прибавили 41,25 грн, передает пресс-служба Пенсионного фонда.

Автор: Пенсійний фонд
  В декабре минимальная пенсия выросла с 1564 до 1638 грн.
В декабре минимальная пенсия выросла с 1564 до 1638 грн.

Да, пенсии меньше 100 грн получили 5,61 млн человек. От 100 до 300 грн добавили 145,9 тыс. пенсионеров, от 300 до 500 грн - 29,3 тыс. Еще 7 тыс. граждан получили пенсию большую на 500-700 грн. Выплаты более чем на 700 грн подняли для 18 тыс. пенсионеров.

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В декабре минимальная пенсия выросла с 1564 до 1638 грн.

В декабре Пенсионный фонд утвердил средний размер зарплат за октябрь для расчета пенсий на уровне 9556,37 грн. В сентябре этот показатель составлял 9322,61 грн.

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