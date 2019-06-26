Украинцам пообещали новые тарифы на горячую воду

Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для украинцев.

"Сегодня установлен предельный тариф на горячую воду для населения", - написал в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

Автор: Facebook При наличии полотенцесушителей 1 куб. горячей воды будет стоить 83,66 грн.

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Так, при наличии полотенцесушителей 1 куб. горячей воды будет стоить 83,66 грн. Без них - 75,74 грн.

Кабинет министров введет предельные цены на отопление в Украине. Планируют ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии до 1,4 тыс. грн, об этом говорили 26 июня на заседании правительства.