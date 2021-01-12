Украинцам пересчитают пенсии в апреле: кто будет получать больше

Размер пенсии увеличивается из-за повышения стажа. Фото: pexels.com

В апреле автоматически пересчитают выплаты украинцам, которые достигли пенсионного возраста и продолжили работать.

Это предусмотрено Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, в Украине пенсионерам, проработавшим как минимум 2 года после назначения выплаты, перечислят их размеры.

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Размер пенсии увеличивается из-за повышения стажа. При средней зарплате и 35 годах стажа после пересчета можно получать на 200 грн больше. Если же зарплата была в 3 раза выше средней, размер надбавки составит примерно 600 грн, рассказывает Obozrevatel.

Со средней зарплатой вместо 3,5 тыс. грн можно рассчитывать на выплату в размере 3,7 тыс. грн. А с зарплатой, размер которой в 3 раза выше средней, можно получать примерно 10,5 тыс. грн, а после пересчета - 11,1 тыс. грн.

С 1 января в Украине изменился процесс проверки получателей выплат от государства, в том числе и пенсий. В отдельных случаях государство может забрать уже назначенную выплату.