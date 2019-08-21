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среда, 21 августа 2019 08:21

Украинцам обещают снизить цену на газ зимой

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Украинцам обещают снизить цену на газ зимой
Глава правления "Нафтогаз Украины" Коболев сообщил, что цена на газ снизится в зимний период. Фото: korrespondent.

Цена на газ в зимний период традиционно возрастет.

В августе стоимость составляет от 6167 до 6789, в зависимости от расстояния до газохранилища и транспортировки, пишет unian.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке - что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы "высокой цене", пишет Коболев, глава правления "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться", добавляет Коболев. "От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта".

Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизить цену газа для населения на 265 грн за 1 тыс. Куб. м. Теперь компания должна продавать газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок.

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21
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