Украинцам объяснили, почему растут цены на продукты

Украинская экономика в январе потеряла примерно $1 млрд. Фото: unsplash

На подорожание продуктов влияют цены на нефть и закрытие малых бизнесов.

Однако экономическая ситуация будет улучшаться, отметил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Украина 24".

"2 фактора влияют на цену товара. Это подорожание нефти, а значит, и бензина. Транспортные услуги стали дороже, соответственно, товары в магазинах тоже. И 2-й фактор. Кого закрыли на карантин и не дали работать? Малому бизнесу. Если брать небольшие города, да и не только их, это конкуренция для крупных супермаркетов", - говорит Савченко.

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По его мнению, экономическая ситуация улучшится весной.

"По моим подсчетам, украинская экономика в январе потеряла примерно 1 миллиард долларов, или 0,7 процента ВВП. Это был удар по торговле, бытовых услугах и строительству. Если брать частный сектор, доходы там упали, в государственном - выросли. Но госслужащие - это не бизнесмены. Конечно, мы получили отрицательный индекс. Думаю, ситуация будет улучшаться", - отметил эксперт.

Весной в Украине могут подорожать зерновые, овощи и фрукты. Прогнозируют, что инфляция составит 7-8%.