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понедельник, 22 февраля 2021 14:21

Украинцам объяснили, почему дорожают яблоки

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Украинцам объяснили, почему дорожают яблоки
В первую очередь дорожают фрукты экспортного качества. Фото: unsplash

Цены на яблоки превысили уровень прошлого года на 23% из-за повышения спроса за рубежом.

По состоянию на конец прошлой недели цены на яблоки в зависимости от сорта достигли 10-21 грн/кг. Это в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее, передает EastFruit.

По словам садоводов, запасы этих фруктов в хранилищах достаточно быстро заканчиваются благодаря стабильному спросу, что провоцирует дальнейший рост цен. При этом, почти весь урожай яблок уже продали.

В первую очередь дорожают фрукты экспортного качества.

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По словам руководителя проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, повышение цен на яблоки экспортного качества, на фоне постепенного сокращения запасов, может пройти максимально безболезненно для местных садоводов.

"Внешние покупатели, особенно на Ближнем Востоке, еще некоторое время будут заинтересованы именно в поставках яблок со стороны европейских стран. Но продлится это недолго, потому что в ближайшее время в сезон начнут входить производители из Южного полушария, в частности с ЮАР. Из-за этого рейтинг международных поставщиков яблок в начале марта 2021 года, традиционно кардинально изменится", - говорит Александр Хорев.

В течение последних месяцев цены на сахар держатся на отметке выше на 30-40%, чем в мире. Повышаются цены и на зерно.

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