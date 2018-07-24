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вторник, 24 июля 2018 17:59

Украинцам начали задерживать пенсии

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Автор: ternograd.te.ua
 

В предприятии почтовой связи Укрпочта возникли технические задержки выплаты пенсий.

Задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины.

Укрпочта работает в штатном режиме. На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля в осуществляется в полном объеме. Уверяем наших клиентов, "Укрпочта" делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий", - говорится в сообщении предприятия.

Укрпочта своевременно сообщать клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

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В Укрпочте отметили, что подали предложения обновление регулируемых тарифов на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года. Компания готова выполнять свою социальную функцию и доставлять пенсии по себестоимости, но сегодняшний тариф является нерентабельным и приводит к убыточности. Последний раз его просматривали 2004 года.

Президент Петр Порошенко отреагировал на обращения граждан относительно информации о сокращении отделений Укрпочты в сельской местности. Поддержал возмущение жителей сел заявлением Укрпочты о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий. Считает это категорически неприемлемо.

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24
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