Украинцам будет трудно платить за газ в феврале: суммы в платежках не снизятся до марта

В феврале украинцам придут платежки с учетом подорожания. Фото: pexels.com

В феврале украинцам придут платежки с учетом подорожания. Квитанции со сниженным ценам граждане получат только в марте.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, пишет Экономическая правда.

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"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще больше платежки, примерно на четверть", - рассказывает министр.

Вітренко рассчитывает, что украинцы отнесутся к такой ситуации с пониманием, но выражает обеспокоенность платежеспособностью украинцев.

"Чувствую, людям трудно будет в феврале платить эту сумму", - добавляет политик.

Газоснабжающие компании начали обнародовать тарифы для бытовых потребителей. Цена на газ не должна превышать 6,99 грн за кубометр, но поставщики могут установить и более низкую.