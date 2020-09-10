Украина "завалила" Европу подсолнечным маслом

Поставки подсолнечного масла на внешние рынки достигли рекорда - 6,68 млн т на $4,9 млрд. Фото: pixabay.com

Украина в течение 2019-2020 маркетингового года поставила за рубеж на 16,9% большие объемы растительного масла, чем в предыдущем сезоне.

На экспорте основных видов растительных масел удалось заработать $5,28 млрд, сообщила "Укролияпром".

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Поставки подсолнечного масла на внешние рынки достигли рекорда - 6,68 млн т на $4,9 млрд. Объемы выросли на 10,2%.

Экспорт соевого масла был на уровне 0,335 млн т, рапсового - 0,184 млн т.

Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на продукты питания и украинскую сельхозпродукцию. Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые.