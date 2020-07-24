Какие продукты питания Украина готова поставлять в Китай

Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые. Фото: pixabay.com

Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на продукты питания и украинскую сельхозпродукцию. Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые.

О поставках продуктов говорили вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине Фань Сяньжун, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам Ольги Стефанишиной, рост объемов двусторонней торговли между Украиной и Китаем - важный сигнал об общем интересе бизнеса и новых перспективах развития торгово-экономических отношений. Для усиления взаимодействия важно восстановить прямое регулярное авиасообщение между Киевом и Пекином.

Во время карантина плодоовощной экспорт упал на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. За это время выручка от продажи овощей и фруктов снизилась до $58,5 млн. В феврале - июне 2019-го экспорт принес $101,3 млн.