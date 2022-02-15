Украина запретила тразит калийных удобрений из Беларуси

Калий – один из ключевых экспортных товаров Беларуси Фото: belrynok.by

Укрзалізниця с 16 февраля вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины.

Соответствующая информация обнародована на сайте Укрзализныци, сообщает Укринформ.

Ограничения будут касаться продукции предприятий "Белорусский калий" и "Белорусская калийная компания".

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции в Украину железной дорогой.

Таким образом, Украина присоединилась к западным санкциям против режима Лукашенко.

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В 2021 году Укрзализныця перевезла 693 тыс. тонн белорусских калийных удобрений, сообщает со ссылкой на УЗ "Радио Свобода Беларусь". Из них 270 тысяч тонн для украинских предприятий.

На Турцию приходилось 62% отправлений, Венгрию – 18%, Польшу – 13%, Румынию – 2%.

Морские порты Украины недосчитаются 281 тыс. тонн калийных удобрений из Белоруссии.

В январе транзит белорусских калийных удобрений запретила Литва. Через порт Клайпеда экспортировалась большая часть этой продукции.