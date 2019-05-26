Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%

Украина на треть заполнила хранилища газа. Фото: Экономист

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 10,838 млрд. куб. м.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 6,592 млн. куб. м газа, сообщает АО "Укртрансгаз".

С ПХГ Украины газ в течение отчетной суток не отбирался.

В Украине за сутки поступило из Словакии - 32,95 млн. куб. м, из Венгрии - 13,91 млн. куб. м, из Польши - 4,67 млн. куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газовая компания Дмитрия Фирташа получит более 1 млрд грн

На территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.