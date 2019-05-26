Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 10,838 млрд. куб. м.
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 6,592 млн. куб. м газа, сообщает АО "Укртрансгаз".
С ПХГ Украины газ в течение отчетной суток не отбирался.
В Украине за сутки поступило из Словакии - 32,95 млн. куб. м, из Венгрии - 13,91 млн. куб. м, из Польши - 4,67 млн. куб. м газа.
Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 35%.
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На территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
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