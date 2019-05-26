Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
2 Просмотров: 1971
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3339
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2754
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3213
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5517
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16464
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 603
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2799
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5940
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 360
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5157
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2799
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 612
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1332
Колонка
25 мая 2019
Просмотров: 522
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
воскресенье, 26 мая 2019 00:20

Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%

  Комментировать
Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%
Украина на треть заполнила хранилища газа. Фото: Экономист

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 10,838 млрд. куб. м.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 6,592 млн. куб. м газа, сообщает АО "Укртрансгаз".

С ПХГ Украины газ в течение отчетной суток не отбирался.

В Украине за сутки поступило из Словакии - 32,95 млн. куб. м, из Венгрии - 13,91 млн. куб. м, из Польши - 4,67 млн. куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газовая компания Дмитрия Фирташа получит более 1 млрд грн

На территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина заполнила подземные хранилища газа на 35%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 8 Просмотров: 29196
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 4 Просмотров: 25479
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 16191
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 14184
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
 Просмотров: 11340
Экономика
Эксперты объяснили, вырастут ли доходы украинцев ближайшее время
Эксперты объяснили, вырастут ли доходы украинцев ближайшее время
 Просмотров: 864
"Фуршет" закрывает 20% магазинов
"Фуршет" закрывает 20% магазинов Просмотров: 1098
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 1 Просмотров: 16191
Самая низкая за 3 года: цена на молодой картофель обвалилась
Самая низкая за 3 года: цена на молодой картофель обвалилась Просмотров: 2781
Министр Маркарова отказалась прокомментировать связи с Клюевыми
Министр Маркарова отказалась прокомментировать связи с Клюевыми Просмотров: 576
Больше всего комментируют
20
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
14
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
9
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
8
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
6
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 20473
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua