Украина запасается газом

К зиме Украине нужно накопить около 20 млрд куб. м газа. Фото: aif.ua

Украина на 14% увеличила объемы закачки газа из Венгрии.

"Совместными усилиями Укртрансгаза и оператора ГТС Венгрии с конца мая удалось увеличить мощность "венгерского сечения" на 14%", - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

В 2016-м Украина закачала около 1 млрд куб. м газа из Венгрии. В 2018-м - 3,4 млрд куб. м.

"Венгерское направление пользуется популярностью среди украинских импортеров. Способствуют этому привлекательные тарифы на выход из ГТС Венгрии, которые действуют летом", - объясняет Коболев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2": назвали новые сроки запуска российского газопровода

Он добавил, что Россия может перекрыть поставки газа в конце 2019-го, чтобы шантажировать страны ЕС и Украину. Так, РФ будет пытаться достичь согласия на строительство "Северного потока-2" и заключить транзитный договор с Украиной на выгодных для нее условиях.

"Важно до наступления зимы импортировать достаточные объемы и накопить около 20 миллиардов кубометров газа. Технические возможности для этого есть. Однако надо обеспечить финансовую сторону - необходимо около $1 миллиарда", - подчеркнул Коболев.

До 31 декабря 2019 года, пока действует транзитный контракт, российский газ в Европу будет поступать через газотранспортную систему Украины. Нового контракта пока нет. Кроме того, стороны не могут договориться о проведении газовых переговоров. Их планировали провести после президентских выборов в Украине. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по $3 млрд.