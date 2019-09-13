Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод

В Украине одна из худших экономических свобод. Фото: Украинская правда

Украина заняла 135 место в мире (с 162 возможных) по уровню экономической свободы. Таким образом, Украина снова заняла последнее место в Европе по уровню экономической свободы.

Так, Украина набрала 5,96 балла и оказалась в рейтинге между Кот-д'Ивуаром и Мали. Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла), говорится в исследовании Fraser Institute

Польша в рейтинге оказалась пятьдесят девятой, Россия - восемьдесят пятой, Беларусь - девяносто девятой, а Грузия - двенадцатой.

Авторы исследования отмечают, что в Украине несколько улучшилась ситуация с правительственными расходами, инфляцией и регулированием. Худшая ситуация в Украине с защитой прав собственности.

Исследование проводится с временным лагом. Так, в 2019 году исследование проводилось на основании данных за 2017 год.

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В прошлом году Украина занимала 134 место по уровню экономической свободы и также занимала последнее место по этому показателю в Европе.