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вторник, 09 октября 2018 11:06

Украина замедлит темпы роста экономики - МВФ

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Украина замедлит темпы роста экономики - МВФ
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2020 год. Снизил его с 4% до 3,4%. Фото: Кореспондент

В 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины. Ранее прогнозировал на уровне 3,3%, свидетельствует октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики".

Кроме того, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год. Снизил его с 4% до 3,4%. В то же время по итогам 2018-го МВФ ожидает улучшения экономической ситуации. ВВП Украины составит 3,5%.

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В 2018 году рост потребительских цен в Украине составит 10,9%. В следующем году сократится до 7,3%, говорится в прогнозе МВФ.

Безработица в 2018 году составит 9,4%, в 2019-м - 9,2%.

Во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины в годовом выражении составил 3,8%. Данные обнародовал Госстат.

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