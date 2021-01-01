Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19

Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Цена вакцины против Covid-19 от китайской компании Sinovac Biotech соответствует самой дорогой в мире вакцине.

Украина планирует закупить вакцину по цене $18 за дозу, сообщается в материале "Наші гроші".

Журналисты проанализировали договор на сайте ProZorro, который заключили "Медицинские Закупки Украины" 30 декабря, и документ с ценами на вакцину для стран ЕС.

Стоимость одной дозы вакцины под названием CoronaVac для Украины составила 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Всего заказано 1,9 млн доз.

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Напомним, Украина закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн. На экспресс-тесты потратили 989 млн грн.