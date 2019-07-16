Украина выплатит Коломойскому $ 12,5 млн

Украина обязана компенсировать $12,5 млн компании JKX Oil & Gas. Такое постановление принял Киевский апелляционный суд.

Треть акций этой компании принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам, сообщает nv.ua.

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Суд обязал государство выполнить решение Постоянного третейского суда Лондона.

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о взыскании с экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 млрд грн по договорам поручительства. Речь идет о 4 договора поручительства, которые предоставил олигарх по кредитам рефинансирования. Их Нацбанк выдал Приватбанку перед его национализацией.