Украина возобновляет закупку электроэнергии в Беларуси

Украина будет закупать электроэнергию у Беларуси. Фото: Украинская правда

Из-за нехватки угля на отечественных ТЭС, Украина может возобновить покупку электроэнергии в России и Беларуси.

Это произойдет, если национальный регулятор НКРЭКУ отменит мораторий на импорт электроэнергии из двух недружественных стран, введенный в апреле 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Мощности для покупки электрики выкупила государственная компания "Энергоатом".

С августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. По данным НЕК "Укрэнерго", по состоянию на 27 октября в Украине 22 энергоблока теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находятся в простое из-за отсутствия топлива. Еще пять энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт.

Запасы угля на складах ТЭС по состоянию на утро 25 октября составили 583,4 тыс. тонн — это на 6,5% меньше, чем в предыдущую неделю. Запасы газового угля снизились до 454,6 тыс. тонн, антрацитового — до 128,8 тыс.тонн.

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Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси в апреле 2021 года.