Транзит газа в Румынию возобновился с начала 2022 года. Фото: business.ua

Украина возобновила транзит газа в Румынию.

Поставки природного газа в Румынию через украинскую газотранспортную систему возобновились с начала 2022 года, сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча", - говорится в сообщении.

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На январь забронированные мощности указанного направления составляют 4,9 млн кубометров в сутки, в общей сложности – почти 152 млн кубометров в месяц, отмечается в сообщении.

С апреля прошлого года Россия транспортировала газ в Румынию в обход Украины через Турецкий поток.

С начала января 2022-го российский "Газпром" сократил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки. Забронированные суточные объемы составляют 109,6 млн куб. м. В 2021-м РФ транспортировала через ГТС Украины около 41,7 млрд кубометров газа. В декабре 2021-го "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.