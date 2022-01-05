Украина возобновила транзит газа в Румынию.

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие цены на еду в Зимней стране
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие цены на еду в Зимней стране
Просмотров: 1782
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1665
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 4059
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1206
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10629
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3933
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2853
Фото
Все фото
10
3
18
6
4
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Видео
Все видео
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1665
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1971
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3186
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1647
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1287
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 22:55

Украина возобновила транзит газа в Румынию

  Комментировать
Украина возобновила транзит газа в Румынию
Транзит газа в Румынию возобновился с начала 2022 года. Фото: business.ua

Украина возобновила транзит газа в Румынию.

Поставки природного газа в Румынию через украинскую газотранспортную систему возобновились с начала 2022 года, сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" начал наращивать добычу газа - Витренко

На январь забронированные мощности указанного направления составляют 4,9 млн кубометров в сутки, в общей сложности – почти 152 млн кубометров в месяц, отмечается в сообщении.

С апреля прошлого года Россия транспортировала газ в Румынию в обход Украины через Турецкий поток.

С начала января 2022-го российский "Газпром" сократил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки. Забронированные суточные объемы составляют 109,6 млн куб. м.

В 2021-м РФ транспортировала через ГТС Украины около 41,7 млрд кубометров газа.

В декабре 2021-го "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина возобновила транзит газа в Румынию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 21628
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 17154
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 6 Просмотров: 14202
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 13518
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
 3 Просмотров: 11277
Экономика
Уголь из Казахстана не поступает в Украину - Минэнерго
Уголь из Казахстана не поступает в Украину - Минэнерго Просмотров: 396
Евро стремительно подешевел, а доллар рванул вверх
Евро стремительно подешевел, а доллар рванул вверх Просмотров: 1170
Украина за декабрь обеднела почти наполовину
Украина за декабрь обеднела почти наполовину Просмотров: 2052
На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов
На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов Просмотров: 2457
Товарищ Коломойского и Зеленского собирается войти в янтарный бизнес с миллиардной прибылью – расследование
Товарищ Коломойского и Зеленского собирается войти в янтарный бизнес с миллиардной прибылью – расследование Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
6
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
3
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Голосов: 61
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть