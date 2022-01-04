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вторник, 04 января 2022 11:50

Газпром сильно сократил транзит газа через Украину

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Газпром сильно сократил транзит газа через Украину
В России не говорят, почему транзит сократили. Фото: facebook.com/mcfire76

Российский Газпром с начала января 2022-го сократил транзит газа через Украину до 52,5 млн куб. м в сутки. Забронированные суточные объемы составляют 109,6 млн. куб. м.

Об этом генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook.

"С января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. Ведь номинации состоянием на начало газовых суток составляют около 50,5 млн куб. м в сутки", - отметил Макогон.

Это будет самый низкий уровень транзита газа с января 2020 года.

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Газпром не называет причину уменьшения транзита.

Нафтогаз пожаловалась Еврокомиссии на доминирующее состояние российского Газпрома на рынке газа в Европе. Нафтогаз просит обязать Газпром выставить на продажу значительные объемы газа для поставок на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

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