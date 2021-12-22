Нафтогаз подал жалобу на Газпром, потому что тот злоупотребляет доминирующим положением

Нафтогаз хочет заставить Газпром честно конкурировать. Фото: Pexels

"Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

22 декабря об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. Нафтогаз как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - сказал председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

Нафтогаз указал в деле, что речь идет об отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих ему или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Российская компания также без веских причин прекратила продажу газа через собственную электронную платформу.

"Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", - отметили в Нафтогазе.

Нафтогаз обвиняет Газпром в создании искусственного дефицита газа и давления на ЕС для быстрого запуска "Северного потока-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

"Действия Газпрома прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. метров по состоянию на 21 декабря", - говорится в сообщении.

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Нафтогаз просит Еврокомиссию немедленно обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. Клиенты Газпрома смогут покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу. Газпром хотят обязать предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями и транзита газа из стран Центральной Азии.

Поставка российского газа в Евросоюз в октябре – ноябре сократилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Об этом он сообщил на международной конференции Средиземноморские диалоги. По его словам, ЕС сейчас получает газ "из Норвегии и Алжира в полном объеме".