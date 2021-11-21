Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Украина закупила электроэнергию у Беларуси. Фото: УП

Украина возобновила импорт электроэнергии из Республики Беларусь.

Сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВт в час. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго.

Экспорт осуществляют в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину объемом 5 МВт в год начался 6 ноября, но уже 8 ноября участники энергетического рынка получили письмо от "Белэнерго" об остановке поставок электроэнергии по рамочным контрактам. Несмотря на это, импорт белорусской электроэнергии продолжился и 9 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине введут систему накопления энергии

17 ноября в Беларуси сообщили, что с 18 ноября прекратят поставки электроэнергии в Украину. Перед этим отключили от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14.04 его включили в сеть.

18 ноября Украина перестала получать электроэнергию из Беларуси.

В Украине веерных отключений электричества не будет. Государство, подготовившее атомную энергетику. Запустили два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.