Украина вошла в число мировых лидеров по выработке "зеленой" энергии

В Украине активно развивается зеленая энергетика. Фото: РБК

Украина вошла в пятерку мировых лидеров по темпам развития ветряной энергетики, и в перспективе, лет через 50, перейдет исключительно на возобновляемые источники.

За первое полугодие в Украине построили больше ветряных и солнечных станций, чем за весь прошлый год, но темпы могут упасть – участники рынка обеспокоены тем, что в парламенте готовятся пересмотреть условия строительства ветро- и солнечных станций и уменьшить "зеленый тариф". Такую цель заявило новое сообщество "100 RE UA", в которое вошли крупнейшие ассоциации производителей "зеленой" энергии и экологи.

"Ми не можем правила игры изменять вообще для инвесторов и внутренних, и международных, задним числом, потому что это катастрофическое значение будет иметь не только для возобновляемой энергетики, которая очень большими темпами развивается. Это будет иметь негативные последствия для всего инвестиционного климата в Украине", – заявил Александр Домбровский, глава общественного объединения "100 RE UA".

"В первую очередь закон обратной силы не имеет, и это если будет обратная сила – то негативное влияние на инвестиции, на экономику, на рейтинг Украины, как политический, так и экономический: инвесторов – нет, экономика не развивается, люди теряют работу", – заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли способ, как снизить стоимость электроэнергии для промышленности

В Украине ветрофермы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВт мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.