Украина увеличила рыбное производство

Итоги семи месяцев подвело Государственное агентство рыбного хозяйства. Фото: 1NEWS.COM.UA

В январе-июле 2019 производство морской замороженной рыбы в Украине увеличилось на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство возросло до до 5952 тонн, информирует Государственное агентство рыбного хозяйства.

Производство рыбного филе и прочего мяса рыбы выросло на 12,4%.

Вяленого и соленого рыбного филе начали производить на 50,7% больше.

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Соленой сельди начали делать на 0,3% больше.

Украина с 1 сентября не сможет поставлять яблоки, груши, томаты, баклажаны, перец в страны ЕС.