Украина увеличила экспорт товаров в ЕС

2017-го Украина начала экспортировать в страны ЕС 357 новых товаров. Фото: Агрополіт

По результатам первого квартала 2018 года, экспорт товаров из Украины в ЕС составил $4,058 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 26,5%.

По данным НБУ, доля украинского экспорта в ЕС в первом квартале 2018-го составила 38,9%. Импорт из ЕС за этот период вырос на 10,7% - до $4,523 млрд, пишет "Сегодня".

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в первом квартале текущего года экспорт товаров из Украины в Россию сократился на 11,5%. Составил $709 млн. Импорт из России вырос на 28,4% - до $1,9 млрд.

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2017-го Украина начала экспортировать в страны ЕС 357 новых товаров. Число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 году до 14 136 в конце прошлого года.

"Количество украинских компаний, которые экспортируют в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли. Компании переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран - Африка, Ближний Восток, США и Канада", - говорит торговый представитель Наталья Микольская.

В Нацбанке отмечали, что экспорт товаров из Украины за прошлый год вырос на 19% (до $39,9 млрд), а импорт в Украину - на 21% (до $49 млрд).