За 11 месяцев текущего года Украина поставила за рубеж почти 70 тысяч тонн меда. Фото: Facebook

Украина установила рекорд по экспорту меда.

Так, за 11 месяцев экспортировали 69 840 тонн меда в 117,5 млн долларов. Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка.

Отмечается, что Украине удалось превзойти предыдущий рекорд, который установили в 2017 году - 67 800 тонн.

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"Высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Евросоюза. В топ-5 покупателей входят: Польша - 25%, Германия - 20%, Бельгия - 11%.

Это объясняется тем, что в Европе в этом году наблюдается неурожай меда в ЕС. По предварительным оценкам, он снизился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий ", - рассказала Бурка.

За январь-сентябрь 2020 экспорт украинских товаров в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,3%, до $13,06 млрд. Импорт из ЕС сократился на 10,5%, до $16,44 млрд.