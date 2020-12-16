Украина стала непривлекательной для инвесторов: индекс упал до минимума с 2013 года

Украину оценили в 2,4 балла, из пяти возможных. Фото: pexels.com

Индекс инвестиционной привлекательности за второе полугодие 2020 года упал до минимума с 2013 года. Украину оценили в 2,4 балла, из пяти возможных.

78% руководителей предприятий считают украинский инвестиционный климат неблагоприятным. Это на 16% больше, чем в начале года. 66% директоров заметили ухудшение инвестклимата. На улучшение ситуации надеются только 10% СЕО, говорится в результатах исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Среди основных недостатков называют: слабую судебную систему - 94%; высокий уровень коррупции - 91%; теневую экономику - 75%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это уничтожает инвест-привлекательность Украины" - Агро-Прод Совет требует снизить тариф на передачу электроэнергии

Также инвесторов беспокоит: введение ограничительных мер; нестабильность налогового законодательства; ситуация вокруг КСУ; угроза прекращения сотрудничества с МВФ; усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.

Впрочем, среди положительных моментов инвесторы выделили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализация рынка земли, внедрение государственных е-сервисов.

Почти половина - 48% - опрошенных иностранных инвесторов отмечают снижение инвестиционной привлекательности Украины. 42% не усматривают существенные изменения. И только 9% видят улучшения.