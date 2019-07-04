Украина сократила объемы добычи газа: чем это грозит

Объемы добычи газа в Украине упали в июне. Фото: newsone.ua

В июне Укргаздобыча сократила добычу газа на 9,2%.

"Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита российского газа. Эта подготовка оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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По его словам, с начала июля ситуация с добычей газа ухудшилась.

"Украине необходимо наращивать объемы добычи газа, ведь, скорее всего, в 2020-м Россия прекратит транзит через Украину. Это сделает газ для Украины, который она покупает в ЕС, намного дороже", - добавил Витренко.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.