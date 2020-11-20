Украина сократила экспорт в ЕС

Экспорт сократился на 16,3%. Фото: pexels.com

За январь-сентябрь 2020 экспорт украинских товаров в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,3%, до $13,06 млрд.

Импорт из ЕС сократился на 10,5%, до $16,44 млрд, говорится в данных Государственной службы статистики.

Больше всего товаров за 9 месяцев Украина экспортировала в Польшу. На 8% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года. На втором месте Германия. С ней экспорт упал на 17%. В Италию экспорт упал на 26,7%.

Больше всеговсего в январе-сентябре 2020 году Украина продала в страны ЕС машин, оборудования и механизмы, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения.

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Больше всего товаров за девять месяцев 2020 года Украина импортировала из Германии, Польши и Италии.

Украина импортировала машины, оборудование и механизмы, транспортные средства и готовые пищевые продукты.

Ожидается падение доллара до 20% на фоне появления вакцины от Covid-19 и восстановления мировой экономики. Банки, которые уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний.