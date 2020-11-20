Украина сократила экспорт в ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 1026
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 270
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 657
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 621
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 396
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 477
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 405
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1242
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Интервью
1/5
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 351
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2088
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 459
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 738
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 360
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 153
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
пятница, 20 ноября 2020 21:41

Украина сократила экспорт в ЕС

  Комментировать
Украина сократила экспорт в ЕС
Экспорт сократился на 16,3%. Фото: pexels.com

За январь-сентябрь 2020 экспорт украинских товаров в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,3%, до $13,06 млрд.

Импорт из ЕС сократился на 10,5%, до $16,44 млрд, говорится в данных Государственной службы статистики.

Больше всего товаров за 9 месяцев Украина экспортировала в Польшу. На 8% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года. На втором месте Германия. С ней экспорт упал на 17%. В Италию экспорт упал на 26,7%.

Больше всеговсего в январе-сентябре 2020 году Украина продала в страны ЕС машин, оборудования и механизмы, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глобальная торговля сократится до конца года - ВТО

Больше всего товаров за девять месяцев 2020 года Украина импортировала из Германии, Польши и Италии.

Украина импортировала машины, оборудование и механизмы, транспортные средства и готовые пищевые продукты.

Ожидается падение доллара до 20% на фоне появления вакцины от Covid-19 и восстановления мировой экономики. Банки, которые уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина сократила экспорт в ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 19818
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 11502
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8659
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 6840
Огласили &quot;Женщину года 2020&quot;: самые горячие снимки победительницы
Огласили "Женщину года 2020": самые горячие снимки победительницы
6
 Просмотров: 6552
Экономика
Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать
Топ-5 оскорбительных вопросов на собеседовании: как правильно реагировать Просмотров: 594
Исполняющую обязанности министра энергетики уволили
Исполняющую обязанности министра энергетики уволили Просмотров: 666
Доллар может упасть до 20%
Доллар может упасть до 20% Просмотров: 4735
Как оценить моральный ущерб и получить возмещение
Как оценить моральный ущерб и получить возмещение Просмотров: 144
Мошенники продают медали от Нацбанка: подробности
Мошенники продают медали от Нацбанка: подробности Просмотров: 216
Больше всего комментируют
14
Зеленскому стали больше доверять - опрос
8
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
8
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
5
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
2
ЕС предоставит Украине € 190 млн: на что потратят деньги
Голосов: 25577
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть