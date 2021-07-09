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пятница, 09 июля 2021 14:29

Украина скоро подпишет соглашение с МВФ. Когда ждать транш

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Украина скоро подпишет соглашение с МВФ. Когда ждать транш
Соглашение с МВФ необходимо подписать до конца июля. Фото: pinterest.com

Украина достигла компромисса с Международным валютным фондом. В частности, планируют пересмотреть программу сотрудничества в ближайшее время.

Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Министр финансов Сергей Марченко во время визита в США встречался с представителями МВФ. Удалось согласовать позиции по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросам независимости НАБУ.

"Поддержка МВФ важна для Украины. И я благодарен за содействие в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - сказал Марченко.

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По словам экспертов МВФ, решения Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий. От украинской власти ждут ответной реакции.

"Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Украина ожидает транш от МВФ осенью. Однако договориться об этом стоит до конца июля, поскольку директора могут уйти в отпуск. Государство рассчитывает на $ 700 млн.

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Дата
09
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