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понедельник, 15 июля 2019 22:20

Украина продолжила эмбарго на российские товары

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Украина продолжила эмбарго на российские товары

Запрет ввоза на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года.

Постановление от 5 июля № 605 опубликовали на Правительственном портале.

Правительство отсрочило запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

Кабмин разрешил ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена ​​до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Государственной фискальной службой документального подтверждения осуществления такой предоплаты от банка по обращению украинской компании.

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Кабмин предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2021.

Кабинет министров обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ. Эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины

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Дата
15
июля

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