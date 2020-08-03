Украина продала мяса за границу меньше всего за 5 лет

В первом полугодии 2020 года Украина поставила за рубеж мясной продукции на $319 млн. Это на 12% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Также это наименьший объем импорта за последние 5 лет, передает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Объемы экспорта существенно упали из-за распространения коронавируса.
В то же время больше всего мяса закупили Саудовская Аравия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Азербайджан, Ирак и Казахстан. Преимущественно импортируют украинское мясо птицы.
По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ближайшие 10 лет Украина увеличит производство курятины на 20% - до 1,5 млн т. Это связано с ростом производства мяса в мире. В денежном выражении экспорт может вырасти до $1 млрд.
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