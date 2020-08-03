Украина продала мяса за границу меньше всего за 5 лет

Украина преимущественно экспортирует мясо птицы. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2020 года Украина поставила за рубеж мясной продукции на $319 млн. Это на 12% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Также это наименьший объем импорта за последние 5 лет, передает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Объемы экспорта существенно упали из-за распространения коронавируса.

В то же время больше всего мяса закупили Саудовская Аравия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Азербайджан, Ирак и Казахстан. Преимущественно импортируют украинское мясо птицы.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ближайшие 10 лет Украина увеличит производство курятины на 20% - до 1,5 млн т. Это связано с ростом производства мяса в мире. В денежном выражении экспорт может вырасти до $1 млрд.