Украина попала в тройку поставщиков курятины в ЕС

Украина в этом году экспортировала в страны Евросоюза вдвое меньше мяса птицы, чем в прошлом году.

Автор: Елена Луценко В январе-апреле Украина увеличила импорт курятины из ЕС до 49,3 тыс. т и стала вторым наибильшим мпортером этой продукции из Европы

Пока остаемся в тройке главных поставщиков курятины в ЕС. Об этом сообщили в отчете Еврокомиссии.

За январь-июнь Украина экспортировала 13,5 тыс. т мяса птицы. Это на 55% меньше аналогичного периода прошлого года.

Бразилия экспортировала 73,5 тыс. т курятины и заняла первое место среди экспортеров. Таиланд завез в ЕС 45,7 тыс. т.

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В январе-апреле Украина увеличила импорт курятины из ЕС до 49,3 тыс. т и стала вторым самым большим импортером этой продукции из Европы.

По сравнению с прошлым годом производство яиц в Украине уже сократилось на 22,4%, производство мяса птицы - на 7%. За последние два года прекратили деятельность 34 предприятия яичного направления и девять - по производству мяса птицы. 15 тыс. работников сократили. Об этом сообщили в ассоциации "Союз птицеводов Украины". По состоянию на середину мая, цена яиц в Украине составляла 22,84 грн с НДС за 10 шт. Это на 39% больше, чем в прошлом году, сообщили в Минэкономики.