Украина получит 1,7 млрд фунтов кредита от Британии

Великобритания предоставит Украине кредит на 10 лет. Фото: ua.news

Украина получит от Великобритании кредит на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов для развития Военно-морских сил.

Соответствующий кредит предоставляется Украине сроком на 10 лет. Об этом сообщил ZN.UA.

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз.

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Договоренности между Украиной и Британией о развитии и укреплении Военно-морских сил достигли в прошлом году. Во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство подписали меморандум об усилении сотрудничества между странами в военной и военно-технической сферах. В частности, меморандум предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Украина получит кредит от агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства на проведение ПЦР-тестов. В рамках государственных внешних заимствований Украина сможет привлечь до 21 млн. фунтов стерлингов для закупки наборов для проведения 4 млн. тестирований.