Украина получила первый транш от ЕС для преодоления последствий пандемии

Это первый перечисленный транш кредита в размере €1,2 млрд. Фото: unsplash

Европейский Союз выделил Украине €600 млн макрофинансовой помощи.

Это первый перечисленный транш кредита в размере €1,2 млрд, цитирует сообщение Еврокомиссии "Европейская правда".

Отмечается, что эти средства должны способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и помочь преодолеть социально-экономические последствия пандемии коронавируса.

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Выплату осуществили согласно Меморандуму о взаимопонимании, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ и внедрять политики по программе, согласованной с ЕС.

"Учитывая экстренный характер этой поддержки, первый транш не привязан к выполнению каких-то политических условий. Выделение второго транша будет зависеть от выполнения 8 условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это меры в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климат и управления государственными предприятиями. Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для своевременной имплементации согласованной программы", - отмечается в сообщении.

Европейский инвестиционный банк и правительство заключили 3 кредитные соглашения на €640 млн. Средства потратят на обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах, сообщают в Министерстве инфраструктуры.