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воскресенье, 07 ноября 2021 02:28

Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций с начала года

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Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций с начала года
Сумма привлеченных инвестиций является самой большой за последние годы. Фото: Facebook

За три квартала 2021 года Украина получила $4,8 млрд. прямых иностранных инвестиций. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, сумма привлеченных инвестиций является самой большой за последние годы.

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд", - написал Шмыгаль.

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Он добавил, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем министерства экономики Юлией Свириденко — работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

В первом полугодии 2021 года Нафтогаз сократил убыток почти в семь раз — до 1,7 млрд грн.

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