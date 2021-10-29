В первом полугодии 2021 года Нафтогаз сократил убыток почти в семь раз — до 1,7 млрд грн

Результаты НАК "Нафтогаз Украины" за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины за второй квартал 2021 года получила чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. Благодаря этому удалось минимизировать ущерб, полученный за первый квартал этого года. По итогам полугодия чистый убыток составил 1,7 млрд грн.

Об этом говорится в консолидированной промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, которую Нафтогаз опубликовал 28 октября.

Как отметили в компании, отчет составлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, вместе с отчетом про обзор независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) без замечаний.

По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.

В частности, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд грн.

В то же время чистая прибыль во втором квартале 2021 года была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за все первое полугодие 2021 года Нафтогаз зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года чистый убыток составил 11,5 млрд грн.

А чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд грн. Для сравнения: в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд грн.

В национальной компании отметили, что хотя Нафтогаз при новом руководстве вновь стал прибыльным и новое руководство активно работает над обеспечением финансовой устойчивости компании как залога реализации стратегических задач, которые стоят перед Нафтогазом, финансовые результаты работы компании в 2021 году будут в значительной степени зависеть от действий правительства, в частности – внедрения антикризисного законодательства, а также государственного регулирования рынка газа в целом.