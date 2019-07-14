Украина покинула рейтинг топ-20 стран с самой высокой инфляцией

Инфляция в Украине падает. Фото: Коммерсант

Благодаря дефляции в полпроцента в июне Украина поднялась на 22-24 место в мире по уровню роста.

На фоне впервые зафиксированной за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией, сообщается на странице Экспертной платформы Нацбанка в Facebook.

С показателем годовой инфляции в 9% Украина делит 22-24-е место. При этом страна остается "лидером" по уровню инфляции в Европе.

Эксперты напомнили, что шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), а также услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (+24 4%) пассажирского транспорта, канализации (+ 23,9%), водоснабжение (+ 21,1%). В то же время, снижение цен за период июль 2018 - июнь 2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0 2%).

В то же время, наибольший вклад в индекс потребительских цен (в связи со значительным удельным весом в индексе) внесли алкоголь и табак (в 1,32.п.), А также овощи (в 1,08.п.).

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НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, но рост цен превысил ожидаемые параметры, достигнув 9,8%, что является минимальным показателем за пять лет.