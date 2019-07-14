Украина покинула рейтинг топ-20 стран с самой высокой инфляцией

 
Ексклюзивы
1/5
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 360
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2466
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1026
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 603
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 315
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1692
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1557
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5266
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 927
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1350
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 603
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2484
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 июля 2019
Просмотров: 369
Слівце
– Це те саме, що в поляка забрати слово kurwa, а в американця fuck. Без матюка не жизнь, а скука, – біля одного з супермаркетів у ...
воскресенье, 14 июля 2019 04:04

Украина покинула рейтинг топ-20 стран с самой высокой инфляцией

  Комментировать
Украина покинула рейтинг топ-20 стран с самой высокой инфляцией
Инфляция в Украине падает. Фото: Коммерсант

Благодаря дефляции в полпроцента в июне Украина поднялась на 22-24 место в мире по уровню роста.

На фоне впервые зафиксированной за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией, сообщается на странице Экспертной платформы Нацбанка в Facebook.

С показателем годовой инфляции в 9% Украина делит 22-24-е место. При этом страна остается "лидером" по уровню инфляции в Европе.

Эксперты напомнили, что шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+ 32,5%), хлеб (+ 21%), а также услуги железнодорожного (+ 24,9%) и автодорожного (+24 4%) пассажирского транспорта, канализации (+ 23,9%), водоснабжение (+ 21,1%). В то же время, снижение цен за период июль 2018 - июнь 2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0 2%).

В то же время, наибольший вклад в индекс потребительских цен (в связи со значительным удельным весом в индексе) внесли алкоголь и табак (в 1,32.п.), А также овощи (в 1,08.п.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены упали: экономист назвал причину

НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, но рост цен превысил ожидаемые параметры, достигнув 9,8%, что является минимальным показателем за пять лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина покинула рейтинг топ-20 стран с самой высокой инфляцией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 17335
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
 Просмотров: 15678
&quot;Путин начал с &quot;привет&quot; - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским
"Путин начал с "привет" - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским 2 Просмотров: 12168
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
14
 Просмотров: 11808
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 9487
Экономика
В каких городах больше всего зарабатывают
В каких городах больше всего зарабатывают
 Просмотров: 774
Зеленский хочет, чтобы в Одесский порт корабли заходили бесплатно
Зеленский хочет, чтобы в Одесский порт корабли заходили бесплатно 1 Просмотров: 882
Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"
Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"
 Просмотров: 1197
Вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных станций
Вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных станций Просмотров: 1800
В центральном аппарате ГФС и на Харьковской таможне проводятся обыски, связанные с "Филип Моррис Украина"
В центральном аппарате ГФС и на Харьковской таможне проводятся обыски, связанные с "Филип Моррис Украина" Просмотров: 279
Больше всего комментируют
26
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
17
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
15
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
6
Порошенко отреагировал на расширенную люстрацию имени Зеленского
Голосов: 21007
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua